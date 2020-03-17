В краснодарском «Парке Европа» рассказали, для чего закрыли развлекательный центр

Краснодарский край

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Руководство краснодарского «Парка Европа» 17 марта рассказало порталу Юга.ру о причинах закрытия развлекательного комплекса

В середине марта в соцсетях появилась информация о том, что «Парк Европа» закрылся и что это может быть связано с судебными разбирательствами между компанией-владельцем и мэрией, которая требовала признать развлекательный комплекс самостроем. На сайте «Парка Европы» появилась запись о том, что РК закрыт «по техническим причинам». В администрации Краснодара порталу Юга.ру подтвердили, что подавали иск и требовали снести здание, однако отрицали причастность мэрии к закрытию центра.

17 марта в руководстве «Парка Европы» рассказали, что развлекательный комплекс закрыли на реконструкцию «в связи с полным обновлением концепции».

«Обновленная концепция подразумевает наличие бассейна, зоны спа, тренажерного зала, зоны боевых искусств, бара здорового питания», — сообщила порталу Юга.ру директор по маркетингу и рекламе ООО «Кол-Маркет» ГК «Европея» Валерия Тараканова.

Представитель компании добавила, что ранее суд не признал здание самостроем и что строительство жилого дома не предусмотрено на месте РЦ [ранее такая версия появилась в соцсетях — Юга.ру]. По ее Таракановой, в результате реконструкции центр получит новое название. О сроках открытия обновленного РК не сообщается. 

Краснодар Развлечения Торговля

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В краснодарском «Парке Европа» рассказали, для чего закрыли развлекательный центр

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