В краснодарском «Парке Европа» рассказали, для чего закрыли развлекательный центр

В середине марта в соцсетях появилась информация о том, что «Парк Европа» закрылся и что это может быть связано с судебными разбирательствами между компанией-владельцем и мэрией, которая требовала признать развлекательный комплекс самостроем. На сайте «Парка Европы» появилась запись о том, что РК закрыт «по техническим причинам». В администрации Краснодара порталу Юга.ру подтвердили, что подавали иск и требовали снести здание, однако отрицали причастность мэрии к закрытию центра.

17 марта в руководстве «Парка Европы» рассказали, что развлекательный комплекс закрыли на реконструкцию «в связи с полным обновлением концепции».

«Обновленная концепция подразумевает наличие бассейна, зоны спа, тренажерного зала, зоны боевых искусств, бара здорового питания», — сообщила порталу Юга.ру директор по маркетингу и рекламе ООО «Кол-Маркет» ГК «Европея» Валерия Тараканова.

Представитель компании добавила, что ранее суд не признал здание самостроем и что строительство жилого дома не предусмотрено на месте РЦ [ранее такая версия появилась в соцсетях — Юга.ру]. По ее Таракановой, в результате реконструкции центр получит новое название. О сроках открытия обновленного РК не сообщается.