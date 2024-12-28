В Усть-Лабинске и вокруг него: как прошла новогодняя встреча с писателем Алексеем Сальниковым

В конце декабря фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» провёл новогодний фестиваль-фантасмагорию, центральным событием которого стала встреча с писателем Алексеем Сальниковым. Как мы представляем себе мероприятие с участием популярного автора? Он с важным видом сидит в центре зала, отвечает на вопросы о творческих планах, подписывает для поклонников книги… В Усть-Лабинске всё перечисленное тоже происходило, но не только это и не совсем так, ведь Алексей Сальников — писатель необычный.

Его самое известное произведение — роман «Петровы в гриппе и вокруг него». Автор в 2018 году получил за него премию «Национальный бестселлер», а через три года «Петровых» экранизировал Кирилл Серебренников. Фильм даже показывали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Фирменным стилем Сальникова можно назвать гротескные, сновидческие сюжеты, помещённые в легко узнаваемую обстановку и населённые героями, в которых каждый может узнать себя.

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

...Мы с коллегами выходим из микроавтобуса, который доставил нас из Краснодара в Усть-Лабинск — и тут же попадаем в середину заинтригованной и немного возбуждённой толпы. Идём в музыкальную школу, где какой-то чиновник всё выходит и выходит на сцену читать бесконечный доклад об итогах года, каждый раз выдавая себя за нового спикера. Вот мы уже на задворках слушаем поминальную речь, как вдруг оказывается, что покойный вовсе даже и не умер. А вот все вместе водим хоровод вокруг ёлочки, поочередно примеряя голову гигантского Чебурашки. Слегка ошалев от этой кутерьмы, мы отходим в сторонку постоять рядом с мужичком, который, посмеиваясь, смотрит на происходящее. Это оказывается писатель Алексей Сальников собственной персоной. — Я сам удивлен, — говорит Алексей. — То есть я знал, что организаторы собираются устроить квест по моим текстам. Но всё равно всегда необычно видеть, какие интерпретации получает то, что изначально появилось у тебя в голове. Очень понравилось, что в один момент происходящее переросло в импровизацию одного из посетителей. У нас в России всегда найдутся люди, которые готовы встревать во всякие приключения. Как будто для них специально делаются такие флешмобы.

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Всех пригласили внутрь — в зал кинотеатра «Знамя». На событие также приехали читатели из Краснодара и даже Анапы. О чём они только не спрашивали Алексея: — Пользуется он ли записной книжкой, чтобы записывать интересные мысли?

— Да, только не записной книжкой, а вордовским документом в телефоне. Но если в голову приходит что-то по-настоящему интересное, то можно не опасаться, что оно из головы вылетит. — Как ему понравился Усть-Лабинск?

— Похож на Каменск-Уральский — тоже такая небольшая застройка приятная. Погода гораздо лучше, конечно. Если бы сегодняшний квест проходил у нас на Урале в такое время года, то ещё в первой локации все в сугробе застряли бы. — И чем так дорог Новый год?

— Это для меня самый главный праздник в году. Вот и всё. Не знаю. Даже сын говорит, что я как-то повёрнут на Новом годе. При этом в моей семье мы даже ёлку не ставили, приходилось её требовать у родителей.

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

В завершение программы актёры краснодарского Театра драмы и Одного театра представили спектакль-вербатим, основанный на реальных воспоминаниях устьлабинцев. Горожан просили поделиться своими новогодними историями, и самые трогательные из них показали на сцене.

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»