За 2024 год краснодарские трамваи № 4, 5 и 8 перевезли больше всего пассажиров
В Краснодаре трамвай № 5 стал самым популярным транспортом. В 2024 году он перевез 7,1 млн человек
4 сентября телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил, что за восемь месяцев 2024 года по городу перевезли 73,8 млн пассажиров.
Когда в Краснодаре построят трамвайную ветку в ГМР:
При этом трамвай остается самым востребованным видом общественного транспорта. За год он перевез в два раза больше пассажиров, чем троллейбус и автобус.
Так, в 2024 году трамвай № 5 перевез 7,1 млн пассажиров. Он курсирует от улицы Бершанской до Петра Метальникова. Это самый длинный трамвайный маршрут в Краснодаре — его протяженность 41,3 км.
Трамвай № 8 перевез 6,2 млн человек, а № 4 — 4,8 млн человек.
Троллейбусом № 4 воспользовались 2,3 млн пассажиров, на втором месте — № 7 (2 млн человек), на третьем — № 20 (1,9 млн человек).
Краснодарский автобус № 10 перевез 2,4 млн жителей, автобусы 2Е и № 2 — 1,9 и 1,8 млн человек.
Напомним, что в Краснодаре отменили подвоз учеников к школам. Власти предложили альтернативные маршруты.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре протяженность подземного метро составит более 25 км.