В Краснодаре вечером 22 и 24 июля изменят движение шести трамваев

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что вечером 22 и 24 июля изменится график работ шести трамваев. Это связано с ремонтом путей на улице Дмитриевская Дамба.

Последние трамваи маршрута № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова» отправятся:

из Юбилейного микрорайона — в 21:45 (по расписанию);

от улицы Димитрова — в 21:32.

Последние трамваи маршрута № 7 «Западное трамвайное депо — улица Димитрова» будут следовать:

от Западного трамвайного депо — в 21:55 (по расписанию);

от улицы Димитрова — в 21:45.

После 22:10 трамваи маршрутов № 6 и № 7 будут следовать от улицы Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного трамвайного депо по улицам Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького.



Последние вагоны маршрута № 22 «улица Димитрова — улица Петра Метальникова» отправятся:

от улицы Димитрова — в 21:38 (по расписанию);

от улицы Петра Метальникова — в 21:59.

Рейс в 22:38 от улицы Петра Метальникова будет следовать до улицы Димитрова по Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

На трамвайных маршрутах № № 1, 8, 20 изменения коснутся только последних рейсов, следующих после 22:30 в Восточное депо. От конечных остановок «улица Декабристов» и «улица Петра Метальникова» трамваи проследуют в депо по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.



Подробную информацию о движении трамваев можно уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15.