Танцы на пляже, крабы и цветущее море: показываем обстановку на Черноморском побережье

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

10 июня отдыхающие Краснодарского края и Крыма поделились кадрами с пляжей курортов

Как сообщал Краснодарский ЦГМС, 10 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Температура воздуха в регионе 30-35 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С.

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По данным синоптиков, температура воды в море 10 июня на 9 часов:

  • Ейск 26 °C;
  • Приморско-Ахтарск 23 °C;
  • Темрюк 25 °C;
  • Анапа 24 °C;
  • Новороссийск 23 °C;
  • Геленджик 24 °C;
  • Туапсе 22 °C;
  • Сочи 23 °C.

10 июня отдыхающие продолжают делиться в соцсетях обстановкой с пляжей курортов Краснодарского края и Крыма. На центральной набережной Анапы открыли новую лаундж-зону, а туристы практикуют танцы на берегу. Вода в море чистая, но не везде. На некоторых пляжах начался сезон цветения камки. 

В Крыму 10 июня чистое и прозрачное море. На пляже в Евпатории купаются уже в 9 утра, а местные жители ловят рыбу. В селе Штормовом отдыхающим составил компанию краб.

Как писали ранее Юга.ру, жителям и гостям Краснодарского края запретили посещать леса региона до 28 июня из-за высокой опасности пожаров.

Азовское море Анапа Крым Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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