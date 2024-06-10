Танцы на пляже, крабы и цветущее море: показываем обстановку на Черноморском побережье
10 июня отдыхающие Краснодарского края и Крыма поделились кадрами с пляжей курортов
Как сообщал Краснодарский ЦГМС, 10 июня на Кубани ожидается переменная облачность. Температура воздуха в регионе 30-35 °С, на Черноморском побережье 26-31 °С.
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По данным синоптиков, температура воды в море 10 июня на 9 часов:
- Ейск 26 °C;
- Приморско-Ахтарск 23 °C;
- Темрюк 25 °C;
- Анапа 24 °C;
- Новороссийск 23 °C;
- Геленджик 24 °C;
- Туапсе 22 °C;
- Сочи 23 °C.
10 июня отдыхающие продолжают делиться в соцсетях обстановкой с пляжей курортов Краснодарского края и Крыма. На центральной набережной Анапы открыли новую лаундж-зону, а туристы практикуют танцы на берегу. Вода в море чистая, но не везде. На некоторых пляжах начался сезон цветения камки.
В Крыму 10 июня чистое и прозрачное море. На пляже в Евпатории купаются уже в 9 утра, а местные жители ловят рыбу. В селе Штормовом отдыхающим составил компанию краб.
Как писали ранее Юга.ру, жителям и гостям Краснодарского края запретили посещать леса региона до 28 июня из-за высокой опасности пожаров.