Высокая пожароопасность: жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 28 июня

Краснодарский край

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  • © Фото Sega Black-Sea
    © Фото Sega Black-Sea

В Краснодарском крае с 8 и 28 июня действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд туда на транспорте

7 июня Минприроды Кубани сообщило, что на территории Краснодарского края с 8 по 28 июня введут ограничения на посещение лесов. Это связано с жаркой и сухой погодой и пожароопасностью.

Утриш после пожара::

В этот период запрещено заезжать в лес на транспорте, исключение составляют автомобили лесопожарных, пожарных, спасателей, лесной охраны и других оперативных служб.

Пешие прогулки не запрещены, однако необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разжигать костры, мангалы, использовать примусы и паяльные лампы. 

В случае обнаружения лесного пожара или возгорания звоните по телефонам:

8-800-100-94-00 — «Лесная охрана»
8-861-229-15-38 — «Краевой лесопожарный центр»

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