Высокая пожароопасность: жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 28 июня
В Краснодарском крае с 8 и 28 июня действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд туда на транспорте
7 июня Минприроды Кубани сообщило, что на территории Краснодарского края с 8 по 28 июня введут ограничения на посещение лесов. Это связано с жаркой и сухой погодой и пожароопасностью.
Утриш после пожара::
В этот период запрещено заезжать в лес на транспорте, исключение составляют автомобили лесопожарных, пожарных, спасателей, лесной охраны и других оперативных служб.
Пешие прогулки не запрещены, однако необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разжигать костры, мангалы, использовать примусы и паяльные лампы.
В случае обнаружения лесного пожара или возгорания звоните по телефонам:
8-800-100-94-00 — «Лесная охрана»
8-861-229-15-38 — «Краевой лесопожарный центр»
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