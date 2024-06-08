Высокая пожароопасность: жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 28 июня

В Краснодарском крае с 8 и 28 июня действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд туда на транспорте

7 июня Минприроды Кубани сообщило, что на территории Краснодарского края с 8 по 28 июня введут ограничения на посещение лесов. Это связано с жаркой и сухой погодой и пожароопасностью.

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В этот период запрещено заезжать в лес на транспорте, исключение составляют автомобили лесопожарных, пожарных, спасателей, лесной охраны и других оперативных служб.

Пешие прогулки не запрещены, однако необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разжигать костры, мангалы, использовать примусы и паяльные лампы. В случае обнаружения лесного пожара или возгорания звоните по телефонам:



8-800-100-94-00 — «Лесная охрана»

8-861-229-15-38 — «Краевой лесопожарный центр»