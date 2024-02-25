В Краснодаре изменится расписание двух трамваев

С 26 по 28 февраля в вечернее время в Краснодаре изменится расписание движения трамваев по двум маршрутам

Администрация Краснодара анонсировала изменение расписания трамвайных маршрутов №№5 и 8 с 26 по 28 февраля включительно, то есть с понедельника по среду.

В это время будут менять рельсы и шпалы на перекрестке улиц Колхозной и Клинической. Поэтому после 22:40 трамваи №№5 и 8 пойдут по улице Садовой.

Других маршрутов, которые проходят по этому участку, изменения не коснутся, так как вагоны №№1, 2, 15, следующие от конечных улиц Метальникова и Декабристов позже указанного времени, и так идут по Садовой по своему обычному расписанию и направляются в депо.

Узнать о расписании трамваев можно по номеру горячей линии 8 (861) 262-51-15. Оперативная информация о ДТП и поломках, влияющих на движение трамваев и троллейбусов, появляется в телеграм-канале «МУП «КТТУ» t.me/kttukrd. Расписание всех маршрутов перевозчика есть на сайте proezd.kttu.ru.