В Краснодаре изменится расписание двух трамваев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 26 по 28 февраля в вечернее время в Краснодаре изменится расписание движения трамваев по двум маршрутам

Администрация Краснодара анонсировала изменение расписания трамвайных маршрутов №№5 и 8 с 26 по 28 февраля включительно, то есть с понедельника по среду.

В это время будут менять рельсы и шпалы на перекрестке улиц Колхозной и Клинической. Поэтому после 22:40 трамваи №№5 и 8 пойдут по улице Садовой.

Других маршрутов, которые проходят по этому участку, изменения не коснутся, так как вагоны №№1, 2, 15, следующие от конечных улиц Метальникова и Декабристов позже указанного времени, и так идут по Садовой по своему обычному расписанию и направляются в депо.

Узнать о расписании трамваев можно по номеру горячей линии 8 (861) 262-51-15. Оперативная информация о ДТП и поломках, влияющих на движение трамваев и троллейбусов, появляется в телеграм-канале «МУП «КТТУ» t.me/kttukrd. Расписание всех маршрутов перевозчика есть на сайте proezd.kttu.ru.

Юга.ру писали, что глава Союза транспортников Кубани считает, что стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара надо поднять в два раза, но население к этому не готово. Сейчас одна поездка в трамвае, троллейбусе, автобусе и большинстве маршруток в пределах города стоит 40 рублей. Подробности читайте в нашем материале.

Краснодар КТТУ маршруты Общественный транспорт Ремонт дорог Трамвай

Новости

В Краснодаре изменится расписание двух трамваев
В Краснодаре пройдет медитация-концерт от проекта «Музыка света»
В парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити»
В Краснодаре состоится tribute-концерт Linkin park
Новым игроком ФК «Краснодар» стал 29-летний бразильский нападающий
В Новороссийске 24 февраля пройдут учебные стрельбы

Лента новостей

Реклама на сайте