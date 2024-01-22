В Сочи появится еще один горнолыжный курорт

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Сочи в 2024 году начнут строить новый горнолыжный курорт

По проекту он появится на особо охраняемой природной территории. Там будут не только трассы для катания, но также туристические тропы, отели и рестораны. Начать строительство Турьева Хутора планируют с возведения канатной дороги.

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«Для нас очень важно не просто соответствовать всем экологическим нормам, но и давать россиянам возможность насладиться этой природой. Поэтому мы движемся к единой системе экотроп, чтобы можно было по определенным маршрутам передвигаться пешком или на велосипедах», — рассказал «Интерфаксу» гендиректор компании-застройщика Сергей Бачин.

Напомним, московская компания «Творческие технологии» выиграла конкурс по разработке проектов «Новой Анапы». Курорт должен стать всесезонным. Его стоимость оценивается в 500 млрд рублей. Эксперты называют «Новую Анапу» городом-курортом. 

Курорты и туризм Сочи Строительство

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В Сочи появится еще один горнолыжный курорт
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