Конкурс по разработке проектов «Новой Анапы» выиграла московская компания

Финалисты и победитель конкурса по разработке проектов «Новой Анапы» показали свои работы

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что курорт проектируется с учетом особенностей природного ландшафта, уникальной флоры и фауны.

Проект-победитель предусматривает строительство тематических парков «Инновационная Россия», «Старый город», аквакомплекса «15 морей России», пространства для фиджитал-спорта и морской марины на 300 яхт. Также компания предложила проект озеленения «Новой Анапы». Большую часть проектируемых территорий хотят отвести под парки и прогулочные зоны.

Московская компания «Творческие технологии» выиграла конкурс по разработке проектов «Новой Анапы». Финалисты и победитель уже представили работы жителям курорта, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

«Наша задача за счет внедрения передовых технологий и архитектурных решений создать идеальные условия для семейного отдыха миллионов россиян, сохранив при этом природное наследие нашей страны», — сказал Александр Руппель.

Как писали Юга.ру, «Новая Анапа» является проектом федерального значения. Его реализуют власти Краснодарского края совместно с корпорацией Туризм.РФ. Курорт должен стать всесезонным.

Эксперты называют «Новую Анапу» городом-курортом. По данным одного из сервисов бронирований, проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит внутри страны примерно 80 млрд рублей.

Весной 2024 года власти РФ планируют утвердить мастер-план нового курорта. Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова сказала, что по масштабам проект превзойдет олимпийскую стройку.