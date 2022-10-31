На Западном обходе Краснодара появится новый ЖК от СК «Семья»

Строительная компания «Семья» получила 6,9 млрд рублей на строительство ЖК «Друзья» на улице Западный обход в Краснодаре

Девелопер приступил к строительству ЖК «Друзья» в районе пересечения улиц Западный Обход и Кудухова. Комплекс состоит из двух очередей, рассчитанных на 1499 квартир и 65 тыс. кв. метров жилья. Банк ДОМ.РФ открыл застройщику кредитную линию на 6,9 млрд рублей.

В районе ЖК «Друзья» есть семь супермаркетов, два гипермаркета, шесть детских садов, три парка, остановки общественного транспорта. Как писали Юга.ру, до конца года в Краснодаре начнут строить новую 35-километровую трамвайную ветку, которая соединит улицу Западный обход с другими районами города. Также в микрорайоне предусмотрена собственная социальная инфраструктура: новая школа на 1550 мест и детский сад на 240 мест, который возводит СК «Семья».

© Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Первая очередь ЖК «Друзья» включает в себя два девятиэтажных литера на 720 квартир и 720 машиномест на наземном и многоуровневом паркинге. На первом этаже будут кафе, магазины, заведения для досуга и образования. Для самых маленьких жителей комплекса здесь откроют детскую игровую комнату, а для детей постарше — коворкинг. Посещать добрососедские локации жители смогут бесплатно.

В ЖК «Друзья» обустроят тихие, безопасные и зелёные дворы без машин, в которых можно спокойно гулять и не бояться за ребенка. Локации для спорта и активных игр расположат в стороне от зон отдыха. Для детей предусмотрят современные игровые комплексы, качели, площадку для командных игр, для родителей — беседки, лавочки, велодорожки.

Фасад дома будет отличаться стильным и лаконичным обликом с панорамным остеклением балконов и лоджий. Энергосберегающие окна помогут сохранить тепло в квартирах зимой и не дадут зною проникнуть внутрь летом. За счёт эргономичных планировок, в комнатах можно будет легко сделать перестановку. Ширина комнат во всех квартирах — свыше 3 метров, площадь санузлов — от 4 кв. метров, глубина балконов и лоджий — до 1,5 метров. Благодаря высоким потолкам (2,85 метров) и панорамным выходам на балконы и лоджии в помещении будет много света.

© Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Квартиры сдадут в предчистовой отделке «white box», которая позволит жильцам сразу перейти к чистовому ремонту. В квартирах установят радиаторы, входную дверь, проведут разводку электричества до розеток и выключателей, оштукатурят стены. На полу застройщик планирует сделать стяжку, по характеристикам на 40% превышающую стандартную, — это обеспечит усиленную шумоизоляцию.

«Строительство ЖК «Друзья» ведётся согласно 214-ФЗ, сдача первой очереди запланирована на 3 квартал 2024 года. Дольщики могут быть спокойны за свои средства: оплата за квартиру вносится на эскроу-счет в Банке ДОМ.РФ, который является нашим надежным партнером. В банке деньги будут храниться до завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию», — сообщила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

СК «Семья» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным портала ЕРЗ.РФ, по итогам 2021 года компания вошла в топ-3 застройщиков Кубани по объёму ввода жилья, а с июля 2022 года входит в тройке лидеров по потребительским качествам ЖК. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.