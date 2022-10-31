На Западном обходе Краснодара появится новый ЖК от СК «Семья»

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  • © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Строительная компания «Семья» получила 6,9 млрд рублей на строительство ЖК «Друзья» на улице Западный обход в Краснодаре

Девелопер приступил к строительству ЖК «Друзья» в районе пересечения улиц Западный Обход и Кудухова. Комплекс состоит из двух очередей, рассчитанных на 1499 квартир и 65 тыс. кв. метров жилья. Банк ДОМ.РФ открыл застройщику кредитную линию на 6,9 млрд рублей.

В районе ЖК «Друзья» есть семь супермаркетов, два гипермаркета, шесть детских садов, три парка, остановки общественного транспорта. Как писали Юга.ру, до конца года в Краснодаре начнут строить новую 35-километровую трамвайную ветку, которая соединит улицу Западный обход с другими районами города. Также в микрорайоне предусмотрена собственная социальная инфраструктура: новая школа на 1550 мест и детский сад на 240 мест, который возводит СК «Семья».

  • © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Первая очередь ЖК «Друзья» включает в себя два девятиэтажных литера на 720 квартир и 720 машиномест на наземном и многоуровневом паркинге. На первом этаже будут кафе, магазины, заведения для досуга и образования. Для самых маленьких жителей комплекса здесь откроют детскую игровую комнату, а для детей постарше — коворкинг. Посещать добрососедские локации жители смогут бесплатно.

В ЖК «Друзья» обустроят тихие, безопасные и зелёные дворы без машин, в которых можно спокойно гулять и не бояться за ребенка. Локации для спорта и активных игр расположат в стороне от зон отдыха. Для детей предусмотрят современные игровые комплексы, качели, площадку для командных игр, для родителей — беседки, лавочки, велодорожки.

Фасад дома будет отличаться стильным и лаконичным обликом с панорамным остеклением балконов и лоджий. Энергосберегающие окна помогут сохранить тепло в квартирах зимой и не дадут зною проникнуть внутрь летом. За счёт эргономичных планировок, в комнатах можно будет легко сделать перестановку. Ширина комнат во всех квартирах — свыше 3 метров, площадь санузлов — от 4 кв. метров, глубина балконов и лоджий — до 1,5 метров. Благодаря высоким потолкам (2,85 метров) и панорамным выходам на балконы и лоджии в помещении будет много света.

  • © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»
    © Изображение Дениса Хотина, предоставлено пресс-службой СК «Семья»

Квартиры сдадут в предчистовой отделке «white box», которая позволит жильцам сразу перейти к чистовому ремонту. В квартирах установят радиаторы, входную дверь, проведут разводку электричества до розеток и выключателей, оштукатурят стены. На полу застройщик планирует сделать стяжку, по характеристикам на 40% превышающую стандартную, — это обеспечит усиленную шумоизоляцию.

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«Строительство ЖК «Друзья» ведётся согласно 214-ФЗ, сдача первой очереди запланирована на 3 квартал 2024 года. Дольщики могут быть спокойны за свои средства: оплата за квартиру вносится на эскроу-счет в Банке ДОМ.РФ, который является нашим надежным партнером. В банке деньги будут храниться до завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию», — сообщила коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько.

СК «Семья» — одна из ведущих строительных компаний Краснодарского края. По данным портала ЕРЗ.РФ, по итогам 2021 года компания вошла в топ-3 застройщиков Кубани по объёму ввода жилья, а с июля 2022 года входит в тройке лидеров по потребительским качествам ЖК. За 9 лет работы компании свыше 11 500 семей получили ключи от новых квартир.

Как писали Юга.ру, ЖК «Все Свои» от СК «Семья» стал лидером рейтинга новостроек Краснодара.

Жилье Краснодар Недвижимость СК «Семья» Строительство

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