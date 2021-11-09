Кубанская строительная компания «Семья» заняла второе место в крае по объему ввода жилья

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы СК «Семья»
    © Фото пресс-службы СК «Семья»

СК «Семья» заняла вторую строчку в топе застройщиков Кубани по объему ввода жилья в эксплуатацию

На сайте Единого ресурса застройщиков обновили рейтинг кубанских застройщиков по объёму ввода жилья в эксплуатацию в 2021 году. Вторую позицию в нем заняла строительная компания «Семья».

За 10 месяцев 2021 года СК сдала 94 тыс. кв. метров жилья, что на 80% превышает аналогичный показатель прошлого года. Так, в этом году ключи от новых квартир получили около двух тысяч семей в Краснодаре и Новороссийске. Это дольщики двух корпусов ЖК «Все Свои», пяти литеров ЖК «Светлоград», а также двух домов ЖК «Классика».

СК «Семья» — одна из крупнейших строительных компаний Краснодарского края. Занимает второе место среди застройщиков Кубани по объему ввода жилья и входит в ТОП-10 по объему текущего строительства. В настоящий момент строится 2 многоквартирных дома ЖК «Классика» в Новороссийске, 7 многоквартирных домов в ЖК «Светлоград» и 5 многоквартирных домов ЖК «Все свои» в Краснодаре. За 8 лет работы компания ввела в эксплуатацию 305 000 кв. метров жилья, 6 700 семей улучшили свои жилищные условия.

Генеральный директор СК «Семья» Руслан Воруков сказал, на сегодняшний день компания одновременно строит свыше 200 тыс. кв. метров жилья в ЖК «Светлоград, ЖК «Все Свои» и ЖК «Классика».

«СК «Семья» продолжает наращивать объемы строительства, следуя важному принципу — каждый дом сдается точно в срок или досрочно. В каждом комплексе мы уделяем пристальное внимание благоустройству и наличию социальной инфраструктуры, поскольку именно эти элементы позволяют создавать комфортную среду для жизни», — отметил Воруков. 

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