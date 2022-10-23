Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил «желтый» уровень террористической опасности до 3 ноября

Он заявил об этом днем 23 октября. Режим ввели вечером 8 октября после взрыва на Крымском мосту. «Желтый» уровень означает усиление патрулей, дополнительный досмотр в портах и на вокзалах, проверку важной инфраструктуры на наличие взрывчатки. Эти меры принимаются и при «синем» уровне угрозы. Помимо них усиливается контроль за регистрацией новоприбывших граждан, медики и персонал стратегических объектов приводятся в повышенную готовность, начинается подготовка к эвакуации и возможной контртеррористической операции.

«На Кубани очень просто к этому относятся»: Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом

Утром 23 октября вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о ремонте Крымского моста. Он заявил, что проект восстановления поврежденной железнодорожной части подготовят к началу ноября — только тогда станут известны сроки окончания ремонта. Сейчас мост ремонтируют 410 человек и 40 единиц техники круглосуточно.