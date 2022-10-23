В Темрюкском районе продлили «желтый» уровень террористической опасности. Проект восстановления Крымского моста планируют закончить к ноябрю
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил «желтый» уровень террористической опасности до 3 ноября
Он заявил об этом днем 23 октября. Режим ввели вечером 8 октября после взрыва на Крымском мосту.
«Желтый» уровень означает усиление патрулей, дополнительный досмотр в портах и на вокзалах, проверку важной инфраструктуры на наличие взрывчатки. Эти меры принимаются и при «синем» уровне угрозы. Помимо них усиливается контроль за регистрацией новоприбывших граждан, медики и персонал стратегических объектов приводятся в повышенную готовность, начинается подготовка к эвакуации и возможной контртеррористической операции.
«На Кубани очень просто к этому относятся»:
Утром 23 октября вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о ремонте Крымского моста. Он заявил, что проект восстановления поврежденной железнодорожной части подготовят к началу ноября — только тогда станут известны сроки окончания ремонта. Сейчас мост ремонтируют 410 человек и 40 единиц техники круглосуточно.
20 октября администрация Краснодарского края признала, что очередь на Керченскую переправу выросла, так как два из работающих на переправе парома ушли на техническое обслуживание. 18 октября в редакцию Юга.ру позвонил дальнобойщик и рассказал, что с 12 октября находится на стоянке в Славянске-на-Кубани. 20 октября водитель сообщил, что всё ещё ожидает свою очередь, находясь на парковке с другими водителями уже девять дней.