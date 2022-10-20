Администрация Краснодарского края отчитывается о движении очереди на Керченскую переправу. Водители фур утверждают, что стоят на месте

Правительство заявило о возможности проезда грузовиков по уцелевшей части Крымского моста. Но очередь большегрузов в Краснодарском крае только растёт

Администрация Краснодарского края 19 октября отчиталась, что очередь из грузовых автомобилей на Керченскую переправу сокращается. По словам пресс-службы, в тот день на перехватывающих стоянках находились 848 грузовых автомобилей. Из них 431 — на разных стоянках Темрюкского района, 211 — Славянского, еще 193 — в Красноармейском и 13 в Крымском районе края. Накануне сообщалось об 1 тыс. 43 грузовых автомобилях. Днём 20 октября краевая администрация написала, что очередь на Керченскую переправу возросла — сейчас в ней 1 тыс. 138 грузовых автомобилей. Это связано с тем, что два из работающих на переправе парома ушли на техническое обслуживание.

© Скриншот новости с сайта администрации Краснодарского края

© Скриншот новости с сайта администрации Краснодарского края