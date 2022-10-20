Администрация Краснодарского края отчитывается о движении очереди на Керченскую переправу. Водители фур утверждают, что стоят на месте
Правительство заявило о возможности проезда грузовиков по уцелевшей части Крымского моста. Но очередь большегрузов в Краснодарском крае только растёт
Администрация Краснодарского края 19 октября отчиталась, что очередь из грузовых автомобилей на Керченскую переправу сокращается. По словам пресс-службы, в тот день на перехватывающих стоянках находились 848 грузовых автомобилей. Из них 431 — на разных стоянках Темрюкского района, 211 — Славянского, еще 193 — в Красноармейском и 13 в Крымском районе края. Накануне сообщалось об 1 тыс. 43 грузовых автомобилях.
Днём 20 октября краевая администрация написала, что очередь на Керченскую переправу возросла — сейчас в ней 1 тыс. 138 грузовых автомобилей. Это связано с тем, что два из работающих на переправе парома ушли на техническое обслуживание.
Федеральные СМИ, ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, 18 октября писали, что удалось укрепить левую полосу движения по Крымскому мосту, и фуры до 40 тонн могут ехать по нему. Однако официально о запуске движения до сих пор не сообщается. .
18 октября в редакцию Юга.ру позвонил дальнобойщик Сергей из Санкт-Петербурга и рассказал, что с 12 октября находится на стоянке в Славянске-на-Кубани. 20 октября журналистка снова связалась с водителем, он сообщил, что всё ещё ожидает свою очередь на переправу в Крым. Уже девять дней Сергей вместе с другими водителями стоит на парковке.
Как писали Юга.ру, на Крымском мосту 8 октября произошёл взрыв — подорвалась фура, а затем загорелись цистерны с топливом. По данным СК РФ, грузовик пересек границы нескольких стран. В результате трагедии погибли четыре человека.