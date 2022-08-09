СберМаркет снизил стоимость доставки в 2 раза

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой «СберМаркета»
    © Фото предоставлено пресс-службой «СберМаркета»

Быстрая доставка в сервисе теперь стоит 59 рублей, а плановая — 129

Заказ с быстрой доставкой в СберМаркете стоит в среднем 1430 рублей и включает 13 позиций. Чаще всего покупатели выбирают бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты.

В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи тратят примерно 3535 рублей.

Дешевле, чем в магазине:

В среднем клиенты экономят 414 рублей на одном заказе в СберМаркете за счет скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывает стоимость доставки.

В услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают лучшие продукты с полок магазинов, проверяют качество и сроки годности. Стоимость сборки — 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для быстрых. Сборка и доставка товаров из «Самоката» при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.

ЗАКАЗать продукты С БЫСТРОЙ ДОСТАВКОЙ В СБЕРМАРКЕТЕ

Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»:

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы СберМаркет становился все более выгодным сервисом для клиентов. Сегодня мы предлагаем разные возможности сэкономить — программа лояльности, в рамках которой копить и тратить бонусы от СберСпасибо могут держатели карт любых банков, акции, скидки, спецпредложения, раздел «Дешевле, чем в магазине». Кроме того, мы развиваем наши приложение и сайт, чтобы клиент во время покупок видел, как и где именно он может сэкономить. Снижение стоимости доставки — еще один шаг в сторону максимальной выгоды», — отметила вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета Елена Иванова.

СберМаркет доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Сервис обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.​​

Доставка и курьеры Еда Продукты питания Сбербанк Торговля

Новости

Пенсионер из Краснодарского края доехал на раритетном мотоцикле до Байкала. Но на обратном пути попал в аварию
СМИ: В поселке Новофедоровка в Крыму были взрывы. Собрали последнюю информацию
Главгосэкспертиза одобрила проект развития инфраструктуры нового аэропорта Краснодара
Из Сочи запустят дополнительные авиарейсы в Салехард
В парке «Краснодар» покажут фильм Гая Ричи
В Краснодаре и Анапе власти опять объявили войну амброзии. Узнали, куда звонить, чтобы искоренить сорняк

Лента новостей

«Непонятно, на что идёт курортный сбор»
Сегодня, 15:30
«Непонятно, на что идёт курортный сбор»
Репортаж с пляжей Анапы в разгар сезона
IKEA сообщила о завершении распродажи в России
Сегодня, 13:30
IKEA сообщила о завершении распродажи в России
Сталинский ампир и байки из склепа
5 августа, 18:01
Сталинский ампир и байки из склепа
Подборка необычных экскурсий по Краснодару

Реклама на сайте