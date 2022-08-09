СберМаркет снизил стоимость доставки в 2 раза

Быстрая доставка в сервисе теперь стоит 59 рублей, а плановая — 129

Заказ с быстрой доставкой в СберМаркете стоит в среднем 1430 рублей и включает 13 позиций. Чаще всего покупатели выбирают бананы, репчатый лук, картофель, помидоры, огурцы, морковь и другие продукты.



В корзину с доставкой ко времени обычно попадают около 23 позиций, а высокий спрос здесь зафиксирован на апельсины, молоко, киви, лимоны, свёклу и другие товары. Заказывая продукты с плановой доставкой, пользователи тратят примерно 3535 рублей.

В среднем клиенты экономят 414 рублей на одном заказе в СберМаркете за счет скидок и спецпредложений, что в несколько раз перекрывает стоимость доставки.

В услуги сервиса также входит сборка заказа: сборщики отбирают лучшие продукты с полок магазинов, проверяют качество и сроки годности. Стоимость сборки — 59 рублей для плановых заказов и 29 рублей для быстрых. Сборка и доставка товаров из «Самоката» при заказе через приложение СберМаркет по-прежнему бесплатны.

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«Мы постоянно работаем над тем, чтобы СберМаркет становился все более выгодным сервисом для клиентов. Сегодня мы предлагаем разные возможности сэкономить — программа лояльности, в рамках которой копить и тратить бонусы от СберСпасибо могут держатели карт любых банков, акции, скидки, спецпредложения, раздел «Дешевле, чем в магазине». Кроме того, мы развиваем наши приложение и сайт, чтобы клиент во время покупок видел, как и где именно он может сэкономить. Снижение стоимости доставки — еще один шаг в сторону максимальной выгоды», — отметила вице-президент по маркетингу и продажам СберМаркета Елена Иванова.