СК «Семья» представила ЖК «Все Свои» на Всероссийском жилищном конгрессе в Сочи

Коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько на примере ЖК «Все Свои» рассказала о технологиях и архитектуре, доступных жителям края

Всероссийский жилищный конгресс — крупнейшее деловое мероприятие для застройщиков, банков, агентств, представителей государства. Его основная цель — развитие рынка недвижимости. В ходе мероприятия эксперты отрасли на конференциях, мастер-классах, тренингах делятся своим опытом.

В этом году СК «Семья» представила ЖК «Все Свои» — единственный проект комплексной застройки в центре Краснодара со школой и детским садом. Он отличается современной архитектурой и технологиями, уникальным двором с плэйхабом и впечатляющими видами на исторический центр и парк. Два дома уже сданы, строятся еще пять — они будут готовы к третьему кварталу 2024 года.

Коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько в ходе экспертных сессий конгресса рассказала, какую недвижимость хотят на юге — на что покупатели обращают внимание при выборе застройщика и дома. Она поделилась с коллегами — застройщиками и риелторами — инструментами, делающими покупку недвижимости простой, даже если клиент находится в другом городе.

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«Главный актив большинства семей — это жилье. Поэтому сегодня всем стейкхолдерам рынка недвижимости важно обмениваться экспертизой, чтобы создавать такие дома, в которых люди захотят жить и которые будут в дальнейшем востребованы.

Мы проанализировали стоимость кв. метра за десять последних лет и выяснили, что недвижимость бизнес-класса выросла в цене в 3,5 раза, в то время как курс доллара — в 2,4 раза. Поэтому недвижимость — это наиболее выгодное и надежное вложение денег. Сегодня на примере ЖК «Все Свои» мы показываем участникам со всей страны, какие технологии, архитектура и уровень жизни уже сейчас доступны жителям южных регионов», — поделилась Ангелина Радько.