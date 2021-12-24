На территории ЖК «Все Свои» началось строительство школы и детского сада

Детсад на 160 мест планируется ввести в эксплуатацию до конца октября 2022 года, школу на 1100 мест — в ноябре 2023 года. Ход строительства оценили глава Краснодара Андрей Алексеенко и гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.



«Важность этих объектов трудно переоценить. В центральной части города есть дефицит школ и детсадов. Дети в школах занимаются в две, а то и в три смены. Эту ситуацию нужно было решать еще вчера. Хорошо, что удалось получить финансирование из краевого и федерального бюджета. Благодаря этому мы заключили контракты и уже строим два новых объекта. Параллельно нужно вести работу по заказу оборудования. Чтобы после строительства оперативно оснастить и открыть детские учреждения», — отметил Андрей Алексеенко.

«Строить комплексно, создавая комфортную среду для жизни семей, — это важная часть философии СК «Семья». В каждом жилом комплексе мы предусматриваем участки для муниципальных школ и детских садов, и ЖК «Все Свои» не исключение. Новые школа с садиком позволят жителям обеспечить качественное образование детей рядом с домом», — заявил гендиректор СК Руслан Воруков.

Общеобразовательная школа строится в рамках нацпроекта России «Образование». Она расположится на участке площадью 25 тыс. кв. метров. Здание состоит из трех этажей по 23,7 тыс. кв. метров и включает секции начальной и средней школы. На первом этаже предусмотрена столовая на 450 мест и буфет на 60 мест, на втором — спортивные залы, тренажерный зал и два актовых зала — на 100 и 499 мест.

Школа насчитывает более 60 кабинетов. Во дворе предусмотрены площадки с резиновым покрытием для игр. У школы закрытая и охраняемая территория.