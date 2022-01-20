СК «Семья» заняла третье место в Краснодарском крае по вводу жилья

Строительная компания «Семья» в 2,5 раза увеличила ввод жилья в эксплуатацию в 2021 году

Застройщик сдал 133 тыс. кв. метров жилья, что превышает показатель 2020 года на 256%. В рейтинге единого ресурса застройщиков СК «Семья» заняла 3-е место в Краснодарском крае и 35-е в РФ.

«Прошедший год стал для нас знаковым: мы завершили строительство 15 домов в Краснодаре и Новороссийске, обеспечили новыми квартирами 2605 семей. Этот объем — 40% от всего сданного в эксплуатацию жилья за восемь лет работы компании. В планах СК «Семья» не останавливаться на достигнутом, в настоящий момент мы прорабатываем ряд проектов на крупных земельных участках, в которых особое внимание уделяется архитектуре, планировочным решениям и социальной инфраструктуре», — заявил гендиректор СК «Семья» Руслан Воруков.

В настоящий момент девелопер строит три многоквартирных дома ЖК «Светлоград» и пять многоквартирных домов ЖК «Все свои» в Краснодаре. В каждом проекте СК «Семья» предусматривает социальные объекты.



Как сообщали ранее Юга.ру, СК «Семья» досрочно сдала четыре дома в Краснодаре.