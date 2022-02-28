Купить «Золгенсму» даже на собранные деньги не так просто: назначить лечение должен врачебный консилиум. 3 февраля федеральная комиссия отказала Марку в смене препарата. Ни отца ребенка, ни доверенного врача на заседание не пустили.

Напомним, 31 января фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана закрыл сбор на 121 млн рублей для трехлетнего Марка Угрехелидзе с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Эта огромная сумма, которую собирала вся Россия, нужна для покупки препарата «Золгенсма» — одного из трех существующих лекарств для лечения СМА и единственного, которое требует однократного применения. От других лекарств, «Спинразы» и «Рисдиплама», человек со СМА зависит всю жизнь, а получать их бесплатно в России после 18 лет почти невозможно .

4 февраля прокуратура начала проверку в связи с отказом врачей назначить Марку «Золгенсму». 14 февраля Ройзман рассказал, что мальчику предложили лечение в нескольких зарубежных клиниках.

Но Марк — не единственный, кому приходится бороться за жизненно необходимое лекарство. Ради всех остальных детей, которым отказывают консилиумы, семья Угрехелидзе продолжила решать проблему в России. Обоснованное медицинское заключение семье так и не отправили, а без него нельзя даже оспорить решение комиссии.

16 февраля Марка госпитализировали в Москву для полного обследования и повторного консилиума. Он состоялся 22 февраля. Но врачи не смогли прийти к единому мнению — оглашение результата перенесли сначала на 25 февраля, а потом на 1 марта. При этом отец мальчика Малхаз Угрехелидзе рассказал Юга.ру, что дату консилиума не сообщали вплоть до дня его проведения, поэтому доверенный врач Александр Курмышкин не смог поучаствовать в обсуждении. Родителей на заседание также не пустили.

28 февраля родители ребенка в соцсетях поделились радостной новостью: на этот раз Марку назначили «Золгенсму».

Как писали Юга.ру, положительное заключение комиссии получил полуторагодовалый Вова Сологуб, хотя 3 февраля консилиум также отказал ему в «Золгенсме».