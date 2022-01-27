В Краснодаре собираются построить парк развлечений. Даты строительства не называются

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали, что обсуждают с инвестором строительство в городе парка развлечений. Его площадь может составить 70 га

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, в восточной части Краснодара может появиться парк развлечений площадью около 70 га. Строительство парка сейчас обсуждают чиновники и инвестор, имя которого не называется. При этом инвестор уже имеет участок земли.

«Мы находимся в тесном сотрудничестве с инвестором, когда они закончат свои предпроектные работы, будем выходить на площадку и обсуждать», — сказал Анацкий.

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Как уточняет «Коммерсант-Кубань», строительство парка развлечений может обойтись в 15-30 млрд рублей. При этом возможным инвестором может быть группа «Ташир» бизнесмена Самвела Карапетяна. Компания имеет опыт в сфере индустрии развлечений. Также к проекту проявляет интерес структуры бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Ранее Юга.ру писали, что в администрации Краснодарского края пообещали построить в Краснодаре парк, но не сказали, когда его построят. Известно, что он появится на территории многофункционального комплекса «Город спорта» в районе «Баскет-Холла».

Краснодар Парки Строительство

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