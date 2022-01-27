В Краснодаре собираются построить парк развлечений. Даты строительства не называются

В мэрии Краснодара рассказали, что обсуждают с инвестором строительство в городе парка развлечений. Его площадь может составить 70 га

По словам начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, в восточной части Краснодара может появиться парк развлечений площадью около 70 га. Строительство парка сейчас обсуждают чиновники и инвестор, имя которого не называется. При этом инвестор уже имеет участок земли.

«Мы находимся в тесном сотрудничестве с инвестором, когда они закончат свои предпроектные работы, будем выходить на площадку и обсуждать», — сказал Анацкий.