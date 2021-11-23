Мэр Краснодара раскритиковал разделение проекта строительства скейт-парка в ЮМР на несколько контрактов
В мэрии Краснодара назвали дату окончания работ в новом скейт-парке в ЮМР и раскритиковали разделение проектов
Напомним, первый скейт-парк в сквере 80-летия Краснодарского края на Рождественской набережной появился в 2019 году. Жители соседних домов жаловались на постоянный шум с площадки.
За несколько лет пользования трек износился. В начале июня 2021 года там споткнулся о настил ребенок и получил травму головы. После этого площадку разобрали за несколько дней и обещали построить новую. Но против нее выступили горожане. В мэрии пообещали сдвинуть площадку, чтобы шум от неё никому не мешал.
Новый бетонный скейт-парк обещали открыть 15 октября, но строители не уложились в сроки. Они объяснили это долгими подготовительными работами. Закончили строить трек 15 ноября, но он все еще остается закрытым из-за благоустройства территории вокруг него.
Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый 22 ноября рассказал, что бетонные работы полностью завершены. На обустройство подходов к скейт-парку и установку забора по его периметру заключили муниципальные контракты.
«Подготовлен эскизный проект озеленения территории для дополнительного шумоподавления. Кроме того, установим здесь входную группу — информационные щиты с режимом работы и правилами нахождения на объекте. Все работы планируем завершить до 13 декабря», — сказал Белый.
Решение разделить проект на несколько контрактов раскритиковал глава Краснодара Андрей Алексеенко. Он считает, что строительством скейт-парка и благоустройством прилегающей территории должен был заниматься один подрядчик, чтобы было понятно, кто несет ответственность за конечный результат.