Мэр Краснодара раскритиковал разделение проекта строительства скейт-парка в ЮМР на несколько контрактов

В мэрии Краснодара назвали дату окончания работ в новом скейт-парке в ЮМР и раскритиковали разделение проектов

Напомним, первый скейт-парк в сквере 80-летия Краснодарского края на Рождественской набережной появился в 2019 году. Жители соседних домов жаловались на постоянный шум с площадки.

За несколько лет пользования трек износился. В начале июня 2021 года там споткнулся о настил ребенок и получил травму головы. После этого площадку разобрали за несколько дней и обещали построить новую. Но против нее выступили горожане. В мэрии пообещали сдвинуть площадку, чтобы шум от неё никому не мешал.

Новый бетонный скейт-парк обещали открыть 15 октября, но строители не уложились в сроки. Они объяснили это долгими подготовительными работами. Закончили строить трек 15 ноября, но он все еще остается закрытым из-за благоустройства территории вокруг него.