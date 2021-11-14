В парке «Краснодар» снова появятся светящиеся лотосы
Показываем, как устанавливают электрические цветы в парке «Краснодар»
В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы. Видео автора park_galitskogo опубликовали «Кубанские новости».
Напомним, осенью парк всегда готовят к зиме, а с ноября украшают к Новому году. Например, убирают живой шалфей и высаживают электрический, укрывают теплолюбивые растения, напоминают, почему нельзя ходить по траве в сезон холодов. Лотосы в прошлом году тоже высаживали.
12 ноября, 18:15Инклюзивная среда
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