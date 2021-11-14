В парке «Краснодар» снова появятся светящиеся лотосы

Напомним, осенью парк всегда готовят к зиме, а с ноября украшают к Новому году. Например, убирают живой шалфей и высаживают электрический, укрывают теплолюбивые растения, напоминают, почему нельзя ходить по траве в сезон холодов. Лотосы в прошлом году тоже высаживали.