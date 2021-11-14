В парке «Краснодар» снова появятся светящиеся лотосы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Показываем, как устанавливают электрические цветы в парке «Краснодар»

В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы. Видео автора park_galitskogo опубликовали «Кубанские новости».

Напомним, осенью парк всегда готовят к зиме, а с ноября украшают к Новому году. Например, убирают живой шалфей и высаживают электрический, укрывают теплолюбивые растения, напоминают, почему нельзя ходить по траве в сезон холодов. Лотосы в прошлом году тоже высаживали.

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру
парк «Краснодар» Парки

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В парке «Краснодар» снова появятся светящиеся лотосы
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