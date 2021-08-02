Мэр Новороссийска пообещал, что не допустит строительства 18-этажек в парке
На пресс-конференции 30 июля глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что не даст построить многоэтажки в зеленой зоне парка Фрунзе
Напомним, еще в 2016 году жители Новороссийска обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительства двух 18-этажек в зеленой зоне на месте снесенного ресторана «Рыцарский зал». С тех пор активисты ведут борьбу с застройщиком и пытаются отстоять парк.
23 июня 2021 года прошло очередное заседание суда, на котором постановили, что проект многоэтажек у парка Фрунзе соответствует всем нормам и правилам. Активисты в ответ заявили, что подготовят апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд.
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30 июля прошла пресс-конференция с мэром Новороссийска Игорем Дяченко, на которой глава города ответил на вопросы журналистов. Среди множества тем поднялся и вопрос многоэтажек в парке Фрунзе.
Дяченко пообещал, что не допустит строительства и назвал решение суда «нонсенсом».
«Я ответственно заявляю, что не будет там ничего. Мы не дадим строить»,— сказал мэр.
Юга.ру писали, что в мае суд разрешил застройщику возвести апарт-отель на территории реликтовой рощи в Сочи. На участке растут редкие магнолии, а сама земля входит в охранную зону.