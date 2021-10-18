Началась продажа билетов на футбольный матч «Кубань» - «Краснодар»

18 октября ПФК «Кубань» открыл продажу билетов на матч против ФК «Краснодар». Игра запланирована на 27 октября (старт в 19:30) и пройдет в рамках Кубка России.

Прямо сейчас для покупки доступны билеты на нижний ярус западной трибуны стадиона «Кубань», в том числе в VIP-сектор. Продажу мест на восточной трибуну и на верхнем ярусе западной обещают начать «в ближайшие дни». А в кассах стадиона билеты появятся «за несколько дней до матча».

Всего на стадион планируют пустить не более 30% от общей вместимости — это, по данным Юга.ру, составит 9496 зрителей. Перед входом на стадион у посетителей будут проверять наличие «ковидного» QR-кода на портале «Госуслуги» или отрицательного ПЦР-теста, сданного не более, чем 72 часа назад. Молодым людям младше 18 лет код или тест не нужен — но обязательно наличие сопровождающего, у которого что-либо из этих документов имеется.

В матче будет разыгрываться выход в 1/8 финала Кубка России по футболу. Чтобы добиться такого результата, ПФК «Кубань» должен выиграть с разницей не менее, чем в два мяча. При любом ином исходе дальше пройдет «Краснодар».

Эти соперники сыграют между собой впервые в истории, поскольку ПФК «Кубань» является преемником не ФК «Кубань», расформированного в мае 2018 года, а ФК «Урожай», созданного в том же месяце.

Напомним: в июне ПФК «Кубань» торжественно презентовал свою новую эмблему-комбайн. А в августе права на «классический» логотип «Кубани» были выкуплены фанатским сообществом за 5,5 млн рублей.

