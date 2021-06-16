ПФК «Кубань» представил новый логотип

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» 16 июня показал эмблему, под которой будет выступать в сезоне-2021/22

ПФК «Кубань», ранее известный под названием «Урожай», сегодня провел в отеле Mariott пресс-конференцию, в ходе которой руководство клуба подвело итоги закончившегося днём ранее чемпионата и продемонстрировало новую айдентику команды.

Самое заметное изменение фирменного стиля заключается в том, что футболисты отныне будут играть не в черно-желтой форме, а в желто-зеленой. Полностью обновлен клубный логотип — вариант, разработанный уфимцем Тимуром Зинатуллиным, выбран болельщиками путем голосования в соцсетях.