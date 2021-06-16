ПФК «Кубань» представил новый логотип
Профессиональный футбольный клуб «Кубань» 16 июня показал эмблему, под которой будет выступать в сезоне-2021/22
ПФК «Кубань», ранее известный под названием «Урожай», сегодня провел в отеле Mariott пресс-конференцию, в ходе которой руководство клуба подвело итоги закончившегося днём ранее чемпионата и продемонстрировало новую айдентику команды.
Самое заметное изменение фирменного стиля заключается в том, что футболисты отныне будут играть не в черно-желтой форме, а в желто-зеленой. Полностью обновлен клубный логотип — вариант, разработанный уфимцем Тимуром Зинатуллиным, выбран болельщиками путем голосования в соцсетях.
«На момент, когда мы презентовали нашу предыдущую эмблему, я работал в клубе чуть более недели», — рассказывает и.о. президента ПФК «Кубань» Сергей Быков. — «Прихожу весь такой улыбающийся, вижу много людей, предчувствую радостное событие. Но вот мы показываем людям это «солнце» — и я слышу столько негатива! Мы стали общаться с людьми, для которых «Кубань» — это вся их жизнь, услышали их критику и решили поменять эмблему — на сей раз уже с учетом мнения болельщиков».
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В новых цветах и с обновленным логотипом ПФК «Кубань» будет играть на новом для себя уровне российского клубного футбола — ФНЛ (этот турнир раньше называли «Первой лигой»), поскольку днем ранее команда заняла первое место в чемпионате ПФЛ («Второй лиге»), завершив турнир разгромом «Туапсе» со счетом 7:1. Руководители «Кубани» обещают сохранить на следующий сезон порядка 70-80% футболистов. А вот тренера уже поменяли — Павла Могилевского сменил Сергей Первушин, предыдущим местом работы которого был ФК «Тамбов». Новый сезон в ФНЛ стартует уже через три недели.