На Кубани 16-летний «зацепер» сорвался под поезд. Ему ампутировали ноги

23 августа подросток на станции Лабинская пытался запрыгнуть на грузовой вагон движущегося поезда, но сорвался

23 августа около 19:30 16-летний подросток на перроне станции Лабинская решил запрыгнуть на грузовой вагон движущегося поезда. Юноша сорвался и упал на рельсы под колеса состава.

Сейчас подросток находится в больнице. Ему ампутировали обе ноги, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователь Краснодарского следственного отдела занимается сбором доказательств, осмотрел место происшествия, допросил членов локомотивной бригады и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре электричка сбила 12-летнюю девочку, в момент столкновения она была в наушниках. А 18 июня в Сочи поезд сбил 17‑летнего подростка. Парень остался жив и получил открытую черепно-мозговую травму.