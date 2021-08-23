Многодетной семье из Горячего Ключа отказались выплатить компенсацию из-за наводнения. Выплаты удалось получить только после суда
Пострадавшая от июльского наводнения семья на Кубани добилась компенсации через суд
Юга.ру писали, что в начале июля по Краснодарскому краю прошли сильные ливни. Из берегов вышло несколько рек, размыло федеральную трассу. В Горячем Ключе вода зашла в дома, в результате чего эвакуировали 75 человек и в городе ввели режим ЧС.
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Из-за сильных осадков и наводнения в Горячем ключе затопило дом многодетной семьи с тремя детьми в возрасте от 3 до 13 лет. Пострадавшие полностью утратили имущество. В местной администрации отказали в выплате компенсации, так как у семьи не было регистрации по месту жительства в затопленном доме.
Прокуратура города направила в суд исковое заявление, чтобы семью признали проживающей в доме и включили в списки на получение компенсации. Суд постановил выплатить положенную помощь в 550 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.