Многодетной семье из Горячего Ключа отказались выплатить компенсацию из-за наводнения. Выплаты удалось получить только после суда

Краснодарский край

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Пострадавшая от июльского наводнения семья на Кубани добилась компенсации через суд

Юга.ру писали, что в начале июля по Краснодарскому краю прошли сильные ливни. Из берегов вышло несколько рек, размыло федеральную трассу. В Горячем Ключе вода зашла в дома, в результате чего эвакуировали 75 человек и в городе ввели режим ЧС. 

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Из-за сильных осадков и наводнения в Горячем ключе затопило дом многодетной семьи с тремя детьми в возрасте от 3 до 13 лет. Пострадавшие полностью утратили имущество. В местной администрации отказали в выплате компенсации, так как у семьи не было регистрации по месту жительства в затопленном доме. 

Прокуратура города направила в суд исковое заявление, чтобы семью признали проживающей в доме и включили в списки на получение компенсации. Суд постановил выплатить положенную помощь в 550 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.  

Горячий Ключ Дети Наводнения Прокуратура Семья Суд

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Многодетной семье из Горячего Ключа отказались выплатить компенсацию из-за наводнения. Выплаты удалось получить только после суда
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