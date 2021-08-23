Водители на Кубани встали в десятикилометровую пробку

Днем 23 августа на участке от Ольгинки до Новомихайловского образовалась 10-балльная пробка

23 августа на трассе А-147 образовалась большая пробка. Согласно данным сайта «Яндекс.Карты», движение остановилось на участке от Ольгинки до Новомихайловского по направлению от побережья. Затор растянулся примерно на 10 км.

Как сообщает «Кубань 24», автомобилисты жалуются, что движение по трассе полностью встало.

«Мы стоим уже битый час. Ощущение, будто дорогу перекрыли. Поток вообще не движется», — говорят водители.