Водители на Кубани встали в десятикилометровую пробку
Днем 23 августа на участке от Ольгинки до Новомихайловского образовалась 10-балльная пробка
23 августа на трассе А-147 образовалась большая пробка. Согласно данным сайта «Яндекс.Карты», движение остановилось на участке от Ольгинки до Новомихайловского по направлению от побережья. Затор растянулся примерно на 10 км.
Как сообщает «Кубань 24», автомобилисты жалуются, что движение по трассе полностью встало.
«Мы стоим уже битый час. Ощущение, будто дорогу перекрыли. Поток вообще не движется», — говорят водители.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на участке нет аварий или ремонтных работ, которые бы ограничивали движение. Судя по всему, отдыхающие решили массово вернуться домой и трасса не справляется с количеством машин.
Напомним, отдыхающие зачастую становятся в пробки на въездах и выездах из Краснодара. Так, перед длинными выходными 11 июня водители застряли в 10-балльных пробках. Когда отдых закончился, автомобилисты снова встали в пробки по возвращению в город.