Мэрия Краснодара оценила в 5,5 миллионов ущерб от нелегальной свалки в поселке Победитель

Более 5,5 миллионов рублей — в такую сумму оценило министерство природных ресурсов Краснодарского края ущерб, нанесенный окружающей среде нелегальной свалкой в поселке Победитель, на месте карьера, где раньше добывали глину. Эту цифру 20 августа озвучил представитель министерства Андрей Юрин на расширенном совещании, посвященном вопросу борьбы с несанкционированными мусорными полигонами на территории Краснодара.

Напомним, что Юга.ру обнаружили эту свалку 4 августа, а 9-го сняли ее с воздуха (попутно найдя рядом еще одну свалку поменьше). И вот вчера Юрин сообщил, что все материалы по этому незаконному объекту направлены в прокуратуру Прикубанского округа Краснодара, где и решат, заводить ли уголовное дело.

В качестве итога на совещании было принято решение усилить патрулирование территорий, где наиболее часто появляются нелегальные свалки. В частности, добавить в патрули казаков.

По мнению Владислава Амерханова, ведущего специалиста МКУ «Управление земельных отношений» Краснодара, этих мер недостаточно, поскольку «по сравнению с полученной выгодой штрафы копеечные для тех, кто занимается этой деятельностью».

Для тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте, закон на данный предусматривает следующие штрафы:

для физических лиц — от 1 до 2 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Сверх этого на собственника участка, где организована свалка, налагается взыскание в размере причиненного окружающей среде ущерба. В случае со свалкой в поселке Победитель отравленный пруд и многотонные горы мусора оценили в 5,5 миллионов.

«Необходимо ужесточать ответственность, вплоть до изъятия участка согласно 285 ст. ГК», — считает Амерханов. — «К большому сожалению, моё предложение по возможности применения 285-й статьи не нашло поддержки [на совещании в мэрии] по причине того, что ещё не было ни одного прецедента. Получается, закон есть, но не работает! Обидно было выслушивать, что изъятие земельных участков без практики применения более похожи на пиар. И что публикации в соцсетях о проблемах — только для получения лайков».