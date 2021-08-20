Из-за наводнения в Темрюкском районе легковушкам нужно объезжать участок федеральной трассы А290

Краснодарский край

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В Темрюкском районе затопило федеральную трассу А290 Новороссийск — Керчь. Проблемный участок можно объехать через станицу Вышестеблиевскую

Напомним, из-за наводнения в 13:30 изменилось движение в районе 88-го км трассы А146 Краснодар — Верхнебаканский. Накануне дожди тоже затопили этот участок, а утром был временно перекрыт участок в районе 126-го км трассы.

Кроме того, в Темрюкском районе вода зашла на федеральную трассу А290 Новороссийск — Керчь. С 15:00 закрыто движение для легковушек на участке с 101-го км + 700 м по 108-й км + 100 м. Толщина воды на проезжей части около 20 см.

Движение регулируют сотрудники Госавтоинспекции. Объехать закрытый участок можно через станицу Вышестеблиевскую, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обновлено: движение по федеральной автодороге Новороссийск — Керчь открыли для всех категорий транспорта.

ГИБДД Дороги Наводнения Темрюкский район

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