13 августа в Темрюкском районе удар стихии разрушил дороги и дома, свыше тысячи людей до сих пор остаются в зоне ЧС. Жителей начали вакцинировать от гепатита и дизентерии

Напомним, с 12 по 16 августа на Кубани бушевал черноморский мезоциклон, несколько районов края пострадали от наводнения. Так, в Темрюкском районе вечером 12 августа залило низменные участки, на следующий день эвакуировали 330 детей из лагеря «Северянка», а для пострадавших от наводнения развернули пункты временного размещения.

По данным метеорологов, август стал самым дождливым месяцем в Темрюке за всю историю наблюдений. Там выпала почти годовая норма осадков.

19 августа в краевом краевом оперштабе рассказали, как продвигается ликвидация последствий наводнения. К этому дню шесть населенных пунктов муниципалитета полностью освободили от воды, но в зоне ЧС находятся еще 1 тыс. 372 человека.

В результате осадков и наводнения пострадало более 150 улиц. Повреждено около 6 тыс. 850 м² асфальта и 43 тыс. 413 м² гравийного покрытия. Восстанавливать дороги начнут, когда наладится погода и отведут воду. В первую очередь займутся дорогами, ведущими к социально значимым объектам.