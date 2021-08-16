В Краснодаре прохожий спас тонущего мальчика

В Краснодаре 15 августа на Кубанской Набережной мужчина спас мальчика, тонувшего в Кубани

О том, что местный житель спас ребенка, написали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». Инцидент произошел 15 августа. По словам автора, мальчик рыбачил на Кубанской Набережной вместе с дедушкой, поскользнулся на бетонном блоке и упал в воду. Когда ребенка стало уносить течением, его заметил проходивший мимо Михаил Котов. Тогда мужчина бросился в воду, подхватил мальчика и доплыл до пришвартованного рядом теплохода «Кубань».

Сменный капитан теплохода «Кубань» Андрей Завьялов рассказал порталу «Кубань 24», что в этот момент он находился на камбузе и услышал шум на палубе: «Кричали, что в реке вдоль бетонных блоков плывет мужчина с ребенком. Я забежал в рубку и подал сигнал тревоги. После этого работники теплохода бросили мужчине и мальчику спасательный круг и помогли им подняться на палубу». Завьялов добавил, что на вид ребенку 11–12 лет. На теплоходе его и мужчину напоили чаем, согрели, и мальчик ушел домой вместе с дедушкой.