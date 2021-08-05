Краснодарец отрезал себе часть языка при задержании, чтобы не давать показания

5 августа СК Кубани сообщил, что возбудил уголовное дело против мужчины, который выстрелил в полицейского, и рассказал подробности случившегося

Напомним, полицейские хотели задержать ранее судимого 29-летнего краснодарца с наркотиками. Он выбросил сверток, выстрелил из травматического пистолета в сотрудника МВД и скрылся.

Позже его задержали сотрудники УФСБ. Сообщалось, что мужчина «причинил себе членовредительство», чтобы не давать показания. Материалы дела передали следователям.

5 августа СК сообщил, что против краснодарца возбудили уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Следствие установило, что 30 июля оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружил в хуторе Ленина подозрительного мужчину. Он потребовал его остановиться, а мужчина выстрелил в него. Сотрудник полиции отделался синяками.

Личность стрелявшего установили. Когда его задерживали силовики, он отрезал себе часть языка. Угрозы его жизни нет, он находится под стражей. Проводится проверка о причастности краснодарца к обороту наркотиков. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Напомним, в 2019 году жителя Ростова посадили за хранение наркотиков. Он заявил, что ему их подбросили полицейские, а при задержании пытали. Весной 2021 года в социальных сетях распространилось видео, где полицейские «что-то» подбросили участнице митинга в поддержку Навального. В полиции назвали это фейком.