В Анапе распространили информацию о том, что полицейские «что-то» подбросили участнице митинга. В полиции назвали это фейком

23 января в тиктоке появилось видео из Анапы с задержанием одной из участниц митинга

Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку Навального, а также против несправедливого суда и беззакония. Несанкционированную акцию провели и в Анапе, видео с митинга опубликовали в местных пабликах. По данным ОВД-инфо , в городе задержали одного человека.

Также 23 января в тиктоке пользователя kotikitop20 появилось видео, в котором одну из участниц задерживают две сотрудницы МВД. Девушка кричит «Ребят, задерживают», после чего полицейские берут ее за руки и уводят в сторону. В этот момент одна из сотрудниц берется ладонью за рюкзак митингующей и придерживает ее. Поверх съемки написано:

«На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов что-то кладут в рюкзак».

24 января видео прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю и назвали его фейком. По данным ведомства, 23 января на Театральной площади Анапы полицейские проводили профилактические беседы «на предмет соблюдения требований законодательства». Сотрудницы патрульно-постовой службы отвели одну из участниц несанкционированного митинга и провели с ней беседу. После этого гражданка самостоятельно покинула мероприятие, ее не задерживали, сообщили в полиции.