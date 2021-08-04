В Краснодаре мужчина выстрелил в полицейского

В МВД Кубани 3 августа рассказали, что в Краснодаре мужчина стрелял в полицейского и ранил себя при задержании

По данным полиции, в Краснодаре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю выявили 29-летнего мужчину с запрещенными веществами.

Его пытались задержать, но он выбросил сверток и выстрелил из травматического пистолета в полицейского. Позже краснодарца задержали сотрудники УФСБ. Заметив их, он «причинил себе членовредительство», чтобы не давать показания.

Сейчас мужчина в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Материалы дела передали в следственные органы, сообщили 3 августа в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что краснодарец имеет судимость за нападение на сотрудников Госавтоинспекции. Он отсидел 3,5 года и вышел на свободу в прошлом году.