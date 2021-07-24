Девятилетний ребенок утонул в Тихорецком районе

Только с начала лета в регионе произошло несколько трагедий на водоемах. Так, 11 июня в Белореченском районе утонул 14-летний подросток, который купался в карьере. Спустя два дня в Апшеронском районе течением реки Пшеха унесло 9-летнего и 12-летнего мальчиков. Тело одного из них нашли через пять дней. 21 июня в Тимашевском районе в реке Кирпили утонул 16-летний подросток.