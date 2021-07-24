Девятилетний ребенок утонул в Тихорецком районе

Краснодарский край

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23 июля в станице Отрадной утонул ребенок

Трагедия произошла в станице Отрадной, в месте, запрещенном для купания. Утонул девятилетний ребенок, который приехал в станицу из Выселковского района, сообщила местная газета «Тихорецкие вести».

24 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили факт смерти ребенка. Следователи проводят доследственную проверку.

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Только с начала лета в регионе произошло несколько трагедий на водоемах. Так, 11 июня в Белореченском районе утонул 14-летний подросток, который купался в карьере. Спустя два дня в Апшеронском районе течением реки Пшеха унесло 9-летнего и 12-летнего мальчиков. Тело одного из них нашли через пять дней. 21 июня в Тимашевском районе в реке Кирпили утонул 16-летний подросток.

В Краснодаре 15 июля пропала девушка, которая плавала в Кубани, еще двух девочек в возрасте 14 и 17 лет унесло течением через два дня. 19 июля 14-летнюю девочку нашли мертвой.

Выселковский район Дети Происшествия Следственный комитет Тихорецкий район

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Девятилетний ребенок утонул в Тихорецком районе
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