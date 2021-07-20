В поселке Ильском таксист потребовал с женщины деньги, а после — высадил на пустыре

20 июля жительница поселка Ильского рассказала редакции портала Юга.ру о конфликте с водителем такси

Местная жительница Виктория Трубникова рассказала, что вечером 9 июля приехала в поселок на электричке. В это время общественный транспорт там уже не ходит, поэтому примерно в 19:00 она вызвала такси местной компании «Теплый дом», чтобы доехать до дома. Машина приехала около 19:40. На полпути к дому водитель свернул с трассы на пустую дорогу, сказал, что пассажирка не вызывает у него доверия, и попросил деньги за поездку. Трубникова отказалась платить до окончания поездки и пригрозила позвонить оператору.

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После этого мужчина отказался везти пассажирку и привез ее в диспетчерский пункт такси. Там Трубникова попыталась выяснить причину поведения водителя и сняла свое посещение на видео. На кадрах видно, как она заходит в здание и требует объяснения у оператора и таксиста. «Я первый раз в жизни слышу, что деньги надо платить до поездки!» — возмущается Трубникова. В ответ водитель такси заявляет женщине, что она вызывает у него подозрения.

После этого женщина пешком отправилась в полицию, где написала заявление. Домой она попала только около 22:00. Также Трубникова обратилась в районный Роспотребнадзор и написала претензионное письмо на возмещение морального ущерба. Если компания-перевозчик не отреагирует на письмо, заявление передадут в суд. «Хотелось бы, чтобы люди узнали на примере моей истории, как себя держать в таких ситуациях и какие у них права», — сказала Трубникова. Журналист портала Юга.ру связалась с руководителем компании «Теплый дом». Он сказал, что знает о ситуации и уже беседовал с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора.