Несколько операций, угроза бесплодия и полмиллиона на лечение. Раненные в Абхазии русские туристы заявили, что остались без помощи и без денег

Двое раненных в Абхазии российских туристов 14 июля рассказали, что остались без какой-либо помощи со стороны властей и виновного

Напомним, в ночь на 15 июня в Абхазии местный житель открыл стрельбу по русским туристам. 43-летний абхазец Дмитрий Пилия произвел девять выстрелов в двух 36-летних туристов. Он попал мужчинам в область колен, таза и стоп. Пострадавшие до сих пор находятся в больнице. «Московский Комсомолец» 14 июля опубликовал интервью с одним из пострадавших — Тимуром Салимгариевым. Он рассказал, что перенес уже четыре операции, а его друг Александр — около восьми. У Салимгариева в ногах врачи насчитали семь пуль и пришлось удалить яичко — через него прошла пуля. Теперь неизвестно, сможет ли молодой человек иметь детей. Его друг лишился пальца на ноге, врачи насчитали пять пуль. Сейчас молодые люди находятся в разных больницах. Тимур Салимгариев лечится в Сочи, скоро его должны транспортировать в Москву, второй мужчина находится в больнице Краснодара. Все лечение они оплачивают сами, никакой помощи им не оказывают.

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«После случившегося в больницу приезжал министр здравоохранения Абхазии. Его снимала местная телекамера. Он извинился, сказал, что наша ситуация на контроле у абхазского президента. Понимаю, что сказано это было на камеру для отчетности. Потом еще мне звонил этот министр, обещал помочь. А по факту ничего не сделали, хотя прошел почти месяц. Не знаю, может, они какие-то собрания проводят, залы собирают, чтобы принять решение об оказании нам помощи?!», — сказал мужчина. За все это время первый раз следователь пришел к пострадавшему на прошлой неделе. Но это был сотрудник полиции Краснодарского края, а не Абхазии. Кроме того, по словам потерпевшего, у обвиняемого в Абхазии есть родственники на государственных постах и он опасается, что наказания стрелку удастся избежать. «Со стороны обвиняемого никто не звонил, не высказал сочувствие. Но у нас есть знакомый в Абхазии, который раньше в органах служил. Этот человек ездил на переговоры с семьей. Они признали, что Пилия виноват, обещали в ближайшем будущем собрать нам какую-то сумму. Но на этом разговор закончился. Ни ответа ни привета», — говорит Салимгариев.

Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщали, что стрелявший мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в мае на него завели уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Директор отеля, в котором все произошло считает, что виноваты сами туристы. При этом, как известно, причиной происшествия стало то, что гражданин Абхазии непристойно вел себя по отношению к девушкам, которые находились в компании пострадавших, а после замечания открыл стрельбу. Собственники отеля хотели оказать материальную помощь пострадавшим в размере 100 тыс. рублей на каждого, но мужчины отказались от этой суммы, озвучив другую — по 4 млн рублей на каждого.

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