В Абхазии местный житель ранил туристов из России. Их госпитализировали в Сочи

Абхазия, Краснодарский край

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В Абхазии в ночь на 15 июня местный житель поругался с российскими туристами и начал стрелять в них

Конфликт произошел около 00:20 в ресторане «Апсны» на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. О случившемся в полицию сообщили очевидцы.

Друг пострадавшего Виталий Васенко рассказал изданию «Sputnik-Абхазия», что граждане России– три девушки и двое молодых людей — отдыхали в ресторане, когда к ним подошел мужчина и начал непристойно себя вести по отношению к девушкам. Ему сделали замечание, после чего он открыл стрельбу.

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43-летний житель села Лыхны Дмитрий Пилия произвел девять выстрелов в двух 36-летних туристов. Он попал мужчинам в область колен, таза и стоп. Сам стрелявший получил осколочное ранение от пуль. Пострадавших сначала отвезли в больницу в Гаграх, а после — в Сочи, сообщило РИА «Новости».

Один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. У него множественные повреждения тазобедренных костей и суставов, второму пострадавшему делают операцию — у него прострелена нога в трех местах и повреждена паховая зона.

Стрелявший мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в мае на него завели уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Сейчас он взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум, рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

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