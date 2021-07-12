В Адыгее на рыбалке утонул мальчик. Его отцу теперь грозит до двух лет колонии
В Адыгее 11 июля предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности отцу утонувшего на рыбалке мальчика
Трагедия произошла 1 июня в поселке Спокойный. 45-летний мужчина поехал со своим семилетним сыном на базу отдыха и решил порыбачить. Они расположились на пирсе у пруда, а отец отошел в гостевой домик. Когда мужчина вернулся, мальчика уже не было. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка в пруду.
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Уголовное дело возбудили в отношении отца ребенка. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности своему сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы. 11 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгеи сообщили, что дело передали в суд.
Как писали Юга.ру, 21 июня в Тимашевском районе на реке Кирпили утонул 16-летний подросток, а месяц до этого в водоеме погиб 15-летний мальчик. В Апшеронске 13 июня течение реки Пшеха унесло двух детей 9 и 12 лет. Тело одного из них нашли спустя пять дней. 23 июня в Успенском районе 12-летнюю девочку унесло течением реки.