В Адыгее на рыбалке утонул мальчик. Его отцу теперь грозит до двух лет колонии

В Адыгее 11 июля предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности отцу утонувшего на рыбалке мальчика

Трагедия произошла 1 июня в поселке Спокойный. 45-летний мужчина поехал со своим семилетним сыном на базу отдыха и решил порыбачить. Они расположились на пирсе у пруда, а отец отошел в гостевой домик. Когда мужчина вернулся, мальчика уже не было. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка в пруду.

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Уголовное дело возбудили в отношении отца ребенка. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности своему сыну (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ему грозит до двух лет лишения свободы. 11 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгеи сообщили, что дело передали в суд.