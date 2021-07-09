В Геленджике девушка упала в море с 10-метровой высоты

Краснодарский край

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Вечером 8 июля в Геленджике девушка упала с высокого берега. Сейчас она находится в реанимации

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О происшествии рассказали 9 июля в телеграм-канале пресс-службы мэрии Геленджика. Накануне молодой человек со своей девушкой гулял неподалеку от садового товарищества «Сосновое».

Во время прогулки возле виноградников девушка оступилась и упала в море с 10-метровой высоты. Она приземлилась лицом вниз и находилась без сознания. По счастливой случайности, девушка не захлебнулась водой.

Парень сообщил о произошедшем в диспетчерский пункт «112», звал на помощь и привлек внимание людей на проплывающей мимо яхте. Они причалили, подняли девушку на борт и привезли в «Сосновое», где передали в руки спасателей. Пострадавшую обездвижили и передали бригаде скорой помощи. 

В больнице у девушки диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, перелом трех ребер, гемопневмоторакс, перелом поясничного позвонка и крестца без смещения. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. 

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Адыгее утонули три туриста. Тело одного из них нашли через три дня, второго — спустя неделю поисков. Третьего обнаружили в конце июня. 

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В Геленджике девушка упала в море с 10-метровой высоты
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