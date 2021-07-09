В Геленджике девушка упала в море с 10-метровой высоты

Вечером 8 июля в Геленджике девушка упала с высокого берега. Сейчас она находится в реанимации

О происшествии рассказали 9 июля в телеграм-канале пресс-службы мэрии Геленджика. Накануне молодой человек со своей девушкой гулял неподалеку от садового товарищества «Сосновое».

Во время прогулки возле виноградников девушка оступилась и упала в море с 10-метровой высоты. Она приземлилась лицом вниз и находилась без сознания. По счастливой случайности, девушка не захлебнулась водой.