В Геленджике девушка упала в море с 10-метровой высоты
Вечером 8 июля в Геленджике девушка упала с высокого берега. Сейчас она находится в реанимации
Читайте также:
О происшествии рассказали 9 июля в телеграм-канале пресс-службы мэрии Геленджика. Накануне молодой человек со своей девушкой гулял неподалеку от садового товарищества «Сосновое».
Во время прогулки возле виноградников девушка оступилась и упала в море с 10-метровой высоты. Она приземлилась лицом вниз и находилась без сознания. По счастливой случайности, девушка не захлебнулась водой.
Парень сообщил о произошедшем в диспетчерский пункт «112», звал на помощь и привлек внимание людей на проплывающей мимо яхте. Они причалили, подняли девушку на борт и привезли в «Сосновое», где передали в руки спасателей. Пострадавшую обездвижили и передали бригаде скорой помощи.
В больнице у девушки диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, перелом трех ребер, гемопневмоторакс, перелом поясничного позвонка и крестца без смещения. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Адыгее утонули три туриста. Тело одного из них нашли через три дня, второго — спустя неделю поисков. Третьего обнаружили в конце июня.