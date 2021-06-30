В Краснодаре скорая врезалась в легковушку. Есть пострадавшие

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 30 июня в районе улицы Старокубанской произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Видео аварии на перекрестке улиц Старокубанской и Селезнева засняли очевидцы и поделились кадрами в соцсетях. ДТП произошло около 6:30, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

60-летний водитель иномарки ехал по улице Селезнева со стороны Стасова на разрешающий сигнал светофора, а 40-летний водитель скорой двигался по Старокубанской. Он использовал проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, но не убедился в безопасности маневра при проезде перекрестка на красный и врезался в легковушку.

В ДТП пострадали оба водителя и фельдшер. Их госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Только с начала 2021 года на Кубани произошло несколько ДТП с участием автомобилей скорой помощи. Так, 21 февраля в Новороссийске автомобиль скорой столкнулся с легковушкой. 7 апреля в Тимашевске спецмашина попала в ДТП и перевернулась. 4 мая под Темрюком скорая попала под поезд. Днем 9 июня в Краснодаре машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, а после наехала на железный забор и дерево.

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В Краснодаре скорая врезалась в легковушку. Есть пострадавшие
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