В Краснодаре скорая врезалась в легковушку. Есть пострадавшие

В Краснодаре утром 30 июня в районе улицы Старокубанской произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи

Видео аварии на перекрестке улиц Старокубанской и Селезнева засняли очевидцы и поделились кадрами в соцсетях. ДТП произошло около 6:30, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

60-летний водитель иномарки ехал по улице Селезнева со стороны Стасова на разрешающий сигнал светофора, а 40-летний водитель скорой двигался по Старокубанской. Он использовал проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, но не убедился в безопасности маневра при проезде перекрестка на красный и врезался в легковушку.

В ДТП пострадали оба водителя и фельдшер. Их госпитализировали. Полиция проводит проверку.