В Адыгее будут судить экс-сотрудника МВД за то, что он разрешал подчиненному прогуливать работу

В СК Адыгеи 21 июня сообщили, что направили в суд дело бывшего сотрудника полиции, который покрывал прогулы подчиненного

По данным СК, руководитель одного из подразделений МВД Адыгеи знал, что его подчиненный прогуливает работу и не исполняет должностные обязанности. Начальник умалчивал об этом и покрывал его, не предлагая вышестоящему руководству привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Из-за его бездействия подчиненный необоснованно получил более 890 тыс. рублей. Против экс-руководителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). 21 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее сообщили об окончании расследования. Дело направили в суд.