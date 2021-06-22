В Адыгее будут судить экс-сотрудника МВД за то, что он разрешал подчиненному прогуливать работу
В СК Адыгеи 21 июня сообщили, что направили в суд дело бывшего сотрудника полиции, который покрывал прогулы подчиненного
По данным СК, руководитель одного из подразделений МВД Адыгеи знал, что его подчиненный прогуливает работу и не исполняет должностные обязанности. Начальник умалчивал об этом и покрывал его, не предлагая вышестоящему руководству привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.
Из-за его бездействия подчиненный необоснованно получил более 890 тыс. рублей. Против экс-руководителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). 21 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее сообщили об окончании расследования. Дело направили в суд.
Сам же подчиненный был уволен еще в 2020 году. Его обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а также в крупном размере). Дело находится на рассмотрении в суде.
Ранее Юга.ру писали о других случаях злоупотребления полномочиями и прогулах. Так, в Сочи осудили чиновника, который обнаружил незаконную постройку, но ничего не сделал. С экс-депутата ЗСК Кубани взыскали деньги, которые он выплатил дочери во время ее отдыха в Турции. А судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву за прогулы лишили полномочий.