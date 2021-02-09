В Адыгее будут судить чиновника за то, что он выписал себе премию

8 февраля стало известно об уголовном деле против главы поселения в Адыгее, который присвоил деньги

По данным следствия, в декабре 2013 года глава Кировского сельского поселения решил присвоить бюджетные деньги, используя служебное положение. Для этого он поручил подчиненным подготовить распоряжение о своем премировании на сумму более 19 тыс. рублей. Затем глава утвердил документ и направил его в бухгалтерию.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение с использованием служебного положения). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее 8 февраля.

Напомним, похожий случай произошел в республике в 2019 году. Руководитель госучреждения незаконно премировал себя на 1,5 млн рублей.