На Кубани отправили в СИЗО адвоката и экс-судью Новикова, который снимал ролики про коррупцию

Краснодарский край

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7 июня суд в Новороссийске заключил под стражу адвоката и экс-судью Дмитрия Новикова, который стал фигурантом дела о взяточничестве

Напомним, в начале июня в Москве задержали адвоката и экс-судью Дмитрия Новикова. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, к Новикову обратился мужчина, который обвинялся в хулиганстве с применением оружия и находился в розыске. Адвокат попросил 4 млн рублей — половину суммы он хотел оставить себе за услуги, а вторую — передать в качестве взятки, чтобы дело переквалифицировали. Деньги ему должны были поступить через посредника.

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Во время передачи суммы посредника задержали силовики. Позже они задержали и Новикова. По мнению защиты, случившееся — провокация и месть за деятельность адвоката. Дело в том, что Новиков вел канал на ютубе (почти 100 тыс. подписчиков), где изобличал коррупцию.

Так, например, в 2021 году он опубликовал скрытую запись разговора между руководителем финансово-экономического управления министерства природных ресурсов края (и бывшим помощником судьи Краснодарского краевого суда) Сергеем Кравецом и двумя предпринимателями. Чиновник рассказал, как договаривается с судьями, чтобы они за взятки выносили нужные ему решения.

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«Преступление не было доведено до конца по независящим от фигурантов обстоятельствам, они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд согласился, что, находясь на свободе, Новиков, «используя свои связи» [какими именно связями обладает адвокат — не уточняется], может предпринять попытки, чтобы воздействовать на расследование уголовного дела. Адвоката заключили по стражу сроком на 1 месяц 28 дней. Он пробудет в СИЗО до 3 августа.

Взятка Новороссийск Суд Юриспруденция

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На Кубани отправили в СИЗО адвоката и экс-судью Новикова, который снимал ролики про коррупцию
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