Главу Кущевского района оштрафовали за невыдачу квартир детям-сиротам

1 июня стало известно, что в Кущевском районе 16 детей-сирот получили жилье только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку, чтобы выяснить, исполняется ли в Кущевском районе законодательство об обеспечении жильем детей-сирот и как расходуются бюджетные деньги, выделенные на это. Оказалось, что 16 детей-сирот не получили положенные квартиры.

После этого главе администрации района и главному судебному приставу края вынесли представления. Главу района привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и назначили штраф в 10 тыс. рублей по каждому случаю. Общая сумма штрафа — 160 тыс. рублей.