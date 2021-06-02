Главу Кущевского района оштрафовали за невыдачу квартир детям-сиротам

Краснодарский край

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1 июня стало известно, что в Кущевском районе 16 детей-сирот получили жилье только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку, чтобы выяснить, исполняется ли в Кущевском районе законодательство об обеспечении жильем детей-сирот и как расходуются бюджетные деньги, выделенные на это. Оказалось, что 16 детей-сирот не получили положенные квартиры.

После этого главе администрации района и главному судебному приставу края вынесли представления. Главу района привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и назначили штраф в 10 тыс. рублей по каждому случаю. Общая сумма штрафа — 160 тыс. рублей.

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В итоге всем 16 детям-сиротам предоставили жилье, сообщили 1 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, с сентября 2018 года Кущевским районом руководит Илья Гузев. Прежний глава муниципалитета — Сергей Ламонов — покинул пост по собственному желанию 21 июня. Он возглавлял район с сентября 2015 года.

Как писали Юга.ру, в январе 2020 года десять детей-сирот в Сочи также получили квартиры только после вмешательства прокуратуры. А в середине апреля 2021-го стало известно, что чиновница из краевой администрации, которая требовала взятки с глав районов Кубани, обеспечила детей-сирот квартирами плохого качества.

Дети-сироты Жилье Кущёвский район Прокуратура Судебные приставы Чиновники

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