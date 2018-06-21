Глава Кущевского района Ламонов ушел в отставку

Депутаты Кущевского района досрочно прекратили полномочия главы районе Сергея Ламонова по его собственному желанию

Такое решение было принято на сессии совета муниципального образования 21 июня. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский от имени главы региона поблагодарил Ламонова за вклад в развитие района и вручил медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

С 22 июня исполнять обязанности главы Кущевского района будет Илья Гузев — заместитель главы района и председатель райсовета. Конкурс на замещение должности состоится 14 сентября, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Ламонов возглавлял Кущевский район с сентября 2015 года.