Глава Кущевского района Ламонов ушел в отставку
Депутаты Кущевского района досрочно прекратили полномочия главы районе Сергея Ламонова по его собственному желанию
Такое решение было принято на сессии совета муниципального образования 21 июня. Присутствовавший на мероприятии вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский от имени главы региона поблагодарил Ламонова за вклад в развитие района и вручил медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.
С 22 июня исполнять обязанности главы Кущевского района будет Илья Гузев — заместитель главы района и председатель райсовета. Конкурс на замещение должности состоится 14 сентября, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Ламонов возглавлял Кущевский район с сентября 2015 года.
Интервью с главредом «Медиазоны» Сергеем Смирновым
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.