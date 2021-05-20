Власти Краснодара объяснили крики воспитательницы детсада плохой погодой и низким тембром голоса

В мэрии Краснодара 20 мая прокомментировали ролик в интернете, автор которого утверждала, что воспитательница детского сада кричит на детей

Накануне в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» появилось видео от местной жительницы, которая пожаловалось, что воспитательница детского сада № 200 на улице 40-летия Победы кричит на детей. «Воспитатель прессует детей похлеще, наверное, чем в тюрьме ведут себя надзиратели. Я часто наблюдаю с балкона, как она таскает детей по площадке, трясет их, в лицо орет на них, отдает приказы диким тоном», — заявила автор видео.

В комментариях под публикацией рассказали, что в этом учреждении был случай, когда воспитатели забыли детей на площадке после прогулки. По словам интернет-пользователя, одна из воспитателей оставила двух детей на площадке и закрыла калитку, которую сами они открыть не смогли. Портал Юга.ру 20 мая обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Краснодара. Там со ссылкой на департамент образования ответили, что непедагогические меры в детсаду не применяются. У воспитательницы низкий тембр, и голос она повысила, чтобы привлечь внимание детей, так как на улице был сильный ветер. «В беседе несколько родителей сообщили, что довольны работой детского сада и именно воспитателей этой группы, дети идут с удовольствием и не испытывают дискомфорта», — уточнили в мэрии.

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