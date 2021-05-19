Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП со школьным автобусом, который с перевернулся на Кубани

После вмешательства главы СК РФ 19 мая на Кубани возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом

Напомним, авария произошла в Тбилисском районе 17 мая. Тогда автомобиль LADA врезался в школьный автобус, из-за чего он перевернулся. В ДТП пострадали два ученика и учитель. Следователи начали проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин 19 мая поручил региональному ведомству возбудить уголовное дело по факту ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг ненадлежащего качества). Следователем выяснят, соблюдал ли водитель требования безопасности при перевозке несовершеннолетних.