Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП со школьным автобусом, который с перевернулся на Кубани
После вмешательства главы СК РФ 19 мая на Кубани возбудили уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом
Напомним, авария произошла в Тбилисском районе 17 мая. Тогда автомобиль LADA врезался в школьный автобус, из-за чего он перевернулся. В ДТП пострадали два ученика и учитель. Следователи начали проверку.
Глава СК России Александр Бастрыкин 19 мая поручил региональному ведомству возбудить уголовное дело по факту ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг ненадлежащего качества). Следователем выяснят, соблюдал ли водитель требования безопасности при перевозке несовершеннолетних.
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Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура Тбилисского района.
Ранее Юга.ру писали, что в апреле Бастрыкин заинтересовался несколькими резонансными происшествиями на Кубани. Так, глава СК контролировал дело о смерти пятилетней девочки от отравления в Тимашевске и дело о похищении девушки в Динском районе два года назад.