Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Краснодарском крае

Краснодарский край, Вся Россия

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 12 апреля взял на личный контроль дело о похищении девушки в Динском районе два года назад

В июле 2019 года в станице Старомышастовской двое молодых людей похитили свою 17-летнюю знакомую. Они выманили ее из дома, силой поместили в автомобиль и увезли в соседний хутор, где удерживали в доме против воли.

Девушке удалось позвонить своей матери, которая обратилась в полицию. Молодых людей задержали, когда они снова перевозили девушку в другую станицу. На парней завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

В апреле 2021 года инцидент обсудили на одном из федеральных каналов. В эфире прозвучали доводы о возможных нарушениях со стороны следствия во время расследования дела. Ранее уголовное дело находилось в следственном комитете Краснодарского края, сейчас его передали в суд.

12 апреля в пресс-службе СК РФ сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил руководителю кубанского следкома доложить о ходе и результатах расследования.

На Кубани уже случались подобные преступления. В 2018 году двое мужчин похитили девушку и держали взаперти четыре дня. А в Краснодаре в начале марта 2021 года девушку спасли от похищения прохожие. Мужчина избил ее и попытался закрыть в багажнике.

Александр Бастрыкин Динской район Похищения людей Следственный комитет

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Бастрыкин взял на контроль дело о похищении девушки в Краснодарском крае
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