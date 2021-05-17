На Кубани детский автобус перевернулся после столкновения с легковушкой, два ребёнка пострадали

Авария произошла на автодороге «хутор Невелинский — Шереметьевское» в Тбилисском районе. По предварительным данным, 21-летний водитель Lada не выдержал безопасную дистанцию и врезался в школьный автобус из-за чего тот опрокинулся, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали четыре человека — это два ребенка 2007 и 2008 года рождения, сопровождающая детей и водитель легковой машины.

В автобусе в момент аварии находилось только двое детей — девочка и мальчик, сообщил Лайф. По данным портала, их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в больницу Тбилисского района. Кроме того, сообщается, что за водителем легкового автомобиля уже значились нарушения ПДД. Так, парень превышал скорость и пересекал сплошную линию.

Следователи организовали проверку. Им предстоит выяснить, соблюдал ли водитель требования безопасности при перевозке несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.